В Воронеже экспозиции агитпоезда МО РФ посетили более 24 тысяч человек

В Воронеже в рамках масштабной патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» сделал остановку агитационный поезд-музей Министерства обороны Российской Федерации. Жители и гости города смогли побывать в каждом из вагонов и узнать больше о мужестве и героизме наших военнослужащих. Всего акцию посетили 24 700 человек.

Уникальный эшелон на вокзале встретили ветераны, курсанты, волонтеры и местные власти. В ходе торжественной церемонии вице-губернатора региона Дмитрий Маслов отметил, что агитпоезд помогает молодому поколению в формировании правильных ценностей. Он поблагодарил организаторов проекта.

В ходе митинга состоялась передача в областной краеведческий музей исторического Боевого знамени 7-го отдельного батальона химзащиты. Батальон был сформирован в мае 1942 года в Воронежской области.

После торжественных слов были вручены награды участникам спецоперации, волонтерам и общественникам. Например, ордена Мужества удостоился старший лейтенант Бакытбек Аблакимов.

Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Ивану Черняховскому.

После торжественного митинга заместитель губернатора Дмитрий Маслов осмотрел выставку и поделился впечатлениями. Больше всего ему запомнился вагон, посвященный достижениям воздушно-космических подразделений, где можно полетать на симуляторе вертолета.

В ходе работы экспозиций все желающие могли примерить военную экипировку, рассмотреть снаряжение и оружие, ознакомиться с архивными документами, а также узнать об условиях поступления на военную службу по контракту и обучении в вузах Минобороны России.

Следующую остановку агитпоезд сделает в Ростове-на-Дону. Напомним, накануне он побывал в Липецке.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.