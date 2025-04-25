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Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией

Американский лидер заявил, что планы Украины вступить в НАТО стали причиной конфликта.
Глеб Владовский 2025-04-25 13:33:56
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

По мнению американского лидера, причиной начала конфликта с Москвой стал тот факт, что Киев заявлял о планах вступить в НАТО.

«Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было с самого первого дня, и именно это, я думаю, стало причиной начала конфликта, когда они заговорили о вступлении в НАТО», - приводит его слова издание.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что в США понимают первопричины конфликта на Украине. По его словам, продвижению разумных идей мешает антироссийский фон, созданный за годы и десятилетия.

#Украина #НАТО #сша #Дональд Трамп
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