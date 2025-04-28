NYT: авиакатастрофа в Вашингтоне произошла из-за множества ошибок

К столкновению пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне привели сразу несколько факторов, в том числе ошибки экипажа армейского воздушного судна. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документы из официального расследования.

Отмечается, что экипаж вертолета запросил у диспетчера разрешение перейти на визуальный контроль, чтобы не полагаться на указания диспетчера. Запрос был одобрен.

«Экипаж Black Hawk не выполнил визуальный контроль эффективно. Пилоты либо не обнаружили конкретный пассажирский самолет, отмеченный диспетчером, либо не смогли развернуться в более безопасное положение», - сказано в публикации.

Также пилот вертолета Ребекка Лобах, осуществлявшая тренировочный полет, не выполнила указание летного инструктора об изменении курса.

«Радиосвязь, проверенное средство взаимодействия между диспетчерами и пилотами, также вышла из строя. Некоторые инструкции диспетчера прерывались», - утверждает NYT.

Кроме того, на Black Hawk не работала технология, позволяющая диспетчерам отслеживать вертолет. Она была отключена, согласно армейскому протоколу.

В крушении, вероятно, есть и вина диспетчера. Утверждается, что он не дал четких и срочных указаний, которые могли бы предотвратить крушение.

Напомним, в конце января этого года возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. В результате катастрофы погибли более 60 человек.