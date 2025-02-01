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CBS: тела военных извлекли из врезавшегося в самолет над Вашингтоном вертолета

Тело третьего погибшего военнослужащего еще не обнаружили.
Глеб Владовский 2025-02-01 23:03:31
© Фото: Hu Yousong XinHua Globallookpress

В США извлекли тела экипажа военно вертолета, в который врезался самолет. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

«Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолета Black Hawk», - цитирует телеканал слова собеседника.

Ранее Министерство обороны США опубликовало имена двух членов экипажа военного вертолета, разбившегося в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Имя третьего не рассекретили по требованию семьи.

Напомним, военный вертолет Black Hawk во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700. Инцидент произошел 30 января. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

#в стране и мире #сша #UH-60 Black Hawk #тела погибших
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