CBS: тела военных извлекли из врезавшегося в самолет над Вашингтоном вертолета

В США извлекли тела экипажа военно вертолета, в который врезался самолет. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

«Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолета Black Hawk», - цитирует телеканал слова собеседника.

Ранее Министерство обороны США опубликовало имена двух членов экипажа военного вертолета, разбившегося в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Имя третьего не рассекретили по требованию семьи.

Напомним, военный вертолет Black Hawk во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700. Инцидент произошел 30 января. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.