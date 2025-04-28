В Забайкалье локализовали пожар, перешедший на село Новопавловка

Лесные пожары добрались до села Новопавловка в Забайкальском крае. В населенном пункте огонь уничтожил четыре жилых дома. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что на данный момент пожар локализован на площади 200 гектаров. Погорельцы находятся в пункте временного размещения.

«Распространения пламени на большую площадь не допущено», - сказано в официальном заявлении.

К борьбе с огнем привлечена авиация. Задействованы самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту.

Напомним, неделю назад Забайкальский край посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он оценил обстановку с природными пожарами. Кроме того, регион посетил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.