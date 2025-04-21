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Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкалье для оценки пожаров

Площадь лесных пожаров в регионе превысила 156 тысяч гектаров.
Глеб Владовский 2025-04-21 07:54:36
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Забайкальский край для оценки обстановки с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр чрезвычайного ведомства оценит оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате природных пожаров, а также совершит облет пострадавших районов», - говорится в заявлении.

На опубликованных ведомством кадрах можно также увидеть прибывшего вместе с Куренковым министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Напомним, площадь лесных пожаров в регионе превысила 156 тысяч гектаров. Обстановка также осложняется из-за высоких температур и сухой ветреной погоды.

#в стране и мире #Забайкалье #МЧС России #лесные пожары #Минприроды РФ
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