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Специалист назвал способы сэкономить на покупке авто

Сделка о покупке в конце месяца, квартала или года позволит сэкономить до 10%, а авто с пробегом будет стоить в полтора-два раза дешевле.
Лиза Губина 2025-04-28 13:02:55
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Сэкономить на покупке автомобиля можно, выбрав подержанное авто или совершив сделку в конце месяца - в таком случае удастся получить скидку до 10%, пишет aif.ru со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина.

По словам эксперта, при покупке средства передвижения в дилерском центре стоит перенести сделку на конец месяца, квартала или года, так как, если в центре не выполняется план продажи к концу отчетного периода, сотрудники могут предложить скидку в пределах 10%.

Также специалист напомнил о льготном кредите, который позволит сэкономить от 20%, однако программа распространяется только на приобретение отечественных авто и некоторых китайских марок.

«На данный момент льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, сотрудники сферы образования, инвалиды, мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, бойцы СВО и члены их семей», - говорится в публикации.

Издание также предлагает взять нестарую машину с пробегом - такие авто стоят в полтора-два раза дешевле. Специалист рекомендует присмотреться к машинам, которым два-три года.

Напомним, ранее «Звезде» сообщили, что этой весной не стоит опасаться принципиальных изменений в ценах на вторичном рынке авто.

#автопром #Автомобиль #советы #экономия #скидки #покупка автомобилей
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