Эксперт оценил сообщения о росте цен на подержанные авто на 25%

Принципиальных изменений на вторичном рынке автомобилей ждать весной не стоит. Автоэксперт Кадаков рассказал «Звезде», что цены на подержанные машины «уперлись в потолок», поэтому рынок проседает по продажам.

«Дорожать им некуда. Рост цен на миллион рублей на б/у машины - это абсурд полный», - отметил он.

По мнению эксперта, цены на свежие подержанные авто, которым три-пять лет, жестко увязаны с ценами на новые машины - от них «пляшет» вторичный рынок. Соответственно, если цены на новые автомобили будут такими же, как и сегодня, то и на вторичке они останутся такими же.

«Возможно, будут какие-то мелкие подвижки, если рынок не воспрянет... Я думаю, что по году цены на вторичке останутся плюс-минус такими же», - заключил Кадаков.

Ранее появилась информация, что в России подержанные машины премиум-класса могут подорожать в среднем на 25% из-за новой системы расчета утильсбора.

С 1 января 2025 года вырос утилизационный сбор при ввозе машин из других стран в Россию. Для машин с двигателем меньше одного литра нужно будет заплатить 180 200 рублей, а для авто с двигателем больше 3,5 литров - 2 742 200 рублей. Утильсбор влияет на конечную стоимость импортных автомобилей. Меры направлены на защиту интересов отечественного автопрома, также повышение ставки должно подтолкнуть зарубежные компании к строительству заводов в России.