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Дроноводы сожгли украинский танк в Харьковской области

Противник пытался спрятать свой Т-64 в лесистой местности, но у него ничего не получилось.
2025-04-17 15:38:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении в Харьковской области вражеского танка Т-64. Это сделал оператор FPV-дрона группировки войск «Запад».

Танк был обнаружен разведчиками 20-й общевойсковой армии при помощи беспилотного летательного аппарата. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет дрона-камикадзе. 

Оператор поразил украинский танк точным попаданием, которое спровоцировало возгорание. Полное выгорание танка ВСУ было проконтролировано при помощи разведывательного беспилотника. 

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки «Север» уничтожили Abrams в Сумской области. Экипаж украинского танка американского производства пытался поразить российских военнослужащих на позициях, но сам стал добычей наших бойцов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #Харьковская область #спецоперация #т-64 #FPV-дроны
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