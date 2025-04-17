Минобороны России сообщает об уничтожении в Харьковской области вражеского танка Т-64. Это сделал оператор FPV-дрона группировки войск «Запад».

Танк был обнаружен разведчиками 20-й общевойсковой армии при помощи беспилотного летательного аппарата. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет дрона-камикадзе.

Оператор поразил украинский танк точным попаданием, которое спровоцировало возгорание. Полное выгорание танка ВСУ было проконтролировано при помощи разведывательного беспилотника.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки «Север» уничтожили Abrams в Сумской области. Экипаж украинского танка американского производства пытался поразить российских военнослужащих на позициях, но сам стал добычей наших бойцов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.