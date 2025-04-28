В РФС считают, что футболисты оценят акцию «Бессмертный полк» на матчах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков одобрил идею провести акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах с участием игроков и болельщиков. В разговоре со «Звездой» он назвал это решение своевременным.

«Такое событие, что никто не может пройти мимо. Это имеет важное значение для каждого живущего человека в России. Особенно для тех, предки которых воевали на фронте либо работали в тылу в это время. А сегодня это касается всех жителей Российской Федерации. Мой отец воевал с начала войны, мать работала в тылу», - сказал Колосков.

Почетный президент РФС отметил, что акция с участием футболистов, болельщиков и судей подчеркнет важность отмечаемого юбилея.

«Так же как это касается моих детей и внуков, в равной степени это касается каждого футболиста и тренера. Так что считаю, что это очень трепетное дело, и мне кажется, что футболисты оценят это. Конечно, это еще раз подчеркнет двузначность этого юбилея, который мы все будем отмечать. Поздравляю РФС, хорошая акция и очень своевременная», - добавил Колосков.

Ранее стало известно, что акцию «Бессмертный полк» впервые проведут на футбольных матчах. Для болельщиков разработали специальный конструктор макета, где они могут добавить к фотографии своего родственника, воевавшего на фронтах Великой Отечественной или работавшего в тылу, логотип любимого клуба. Акция пройдет 29 и 30 апреля, а также 10-12 мая на матчах РПЛ и ФНЛ.