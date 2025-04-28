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РФС впервые проведет акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах

РФС проведет эту акцию в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».
Ян Брацкий 2025-04-28 12:05:15
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Global Look Press

Акцию памяти «Бессмертный полк» впервые проведут на футбольных матчах. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В рамках акции футболисты будут выходить на поле с портретами своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны. На трибунах к ним присоединятся болельщики.

На сайте «Бессмертного полка» размещен специальный конструктор макета, с помощь которого к портрету родственника можно добавить логотип любимого клуба и прийти с ним на трибуны.

Мемориальную акцию с участием игроков и болельщиков планируют провести перед матчами «Спартак» - «Динамо», «Локомотив» - «Ростов» и «Зенит» - ЦСКА 29 и 30 апреля. Такая же акция на матчах РПЛ и ФНЛ повторится 10-12 мая, уточняется на сайте Российского футбольного союза.

#Бессмертный полк #Болельщики #акция #РФС #трибуны
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