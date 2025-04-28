Планировавший убить главу предприятия ОПК в Удмуртии получил 18 лет

Террорист, планировавший подрыв с помощью СВУ главы оборонного предприятия в Удмуртии, получил 18 лет колонии строгого режима и должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в ЦОС ФСБ. Его задержали в ноябре 2023 года в Ижевске.

Отмечается, что при аресте полиция изъяла компоненты для изготовления взрывного устройства, телефон, в котором обнаружили переписку с украинскими боевиками, и инструкции.

«После совершения преступления террорист планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», - сообщается в пресс-релизе ФСБ.

Террориста обвинили в госизмене - речь идет о помощи иностранному государству в деятельности против РФ, а также в приготовлении к теракту, участии в терорганизации и незаконном хранении взрывных устройств.

Сообщается, что он состоял в запрещенной в России украинской террористической организации. По словам самого задержанного, он узнал о ней через видео в социальных сетях, после чего подал анкету о вступлении. После задержания террорист показал дом своих бабушки и дедушки, где он собирал взрывчатку.