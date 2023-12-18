ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт против главы предприятия ОПК

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В Ижевске сотрудниками ФСБ был задержан украинский агент, готовивший теракт с использованием СВУ в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртской Республики. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оперативники изъяли у подозреваемого детали и взрывчатые вещества для изготовления СВУ. Также у агента были обнаружены средства связи, содержащие переписку с «украинскими координаторами преступной деятельности».

«Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

Ранее в Ростовской области был задержан украинец, подозреваемый в шпионаже в интересах разведки Украины. Отмечается, что он собирал и передавал сведения о расположении и передвижении подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО.