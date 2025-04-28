В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта

В Курской области на прошлой неделе правоохранители задержали заместителя руководителя регионального фонда капитального ремонта Ольгу Минакову. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, чиновница обвиняется в посредничестве при передаче взятки. В отношении нее уже избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечается, что Минакову отстранили от должности.

Напомним, 16 апреля в следственный изолятор отправили бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновник вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым обвиняется в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.