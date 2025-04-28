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Лавров встретился с главой МИД Бразилии в Рио-де-Жанейро

Глава МИД РФ прибыл в Рио-де-Жанейро на совещание глав МИД стран БРИКС.
Виктория Бокий 2025-04-28 00:04:40
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Первая встреча - с бразильским коллегой», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Бразилию на совещание глав МИД стран БРИКС. Встреча запланирована на 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что на совещании обсудят международную повестку дня, реализацию договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию партнерства.

#Сергей Лавров #МИД РФ #Рио-де-Жанейро #мид бразилии #Мауро Виейра
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