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Эксперт рассказал, какие грибы и растения собирать незаконно

Примерами грибов и растений, которые нельзя собирать, являются мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая.
Анастасия Бобылева 2025-04-27 09:05:15
© Фото: © Oksana Korol Business Online Global Look Press

В России запрещено собирать некоторые грибы и растения, в частности речь идет о краснокнижных видах. Об этом напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», - заявил он в беседе с RT.

Примерами занесенных в Красную книгу видов являются мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая. Собирать их категорически запрещено, подчеркнул Никита Чаплин. Также, по его словам, нужно избегать ядовитых грибов, таких как мухоморы и бледная поганка.

В общем и целом собирать грибы и ягоды для собственных нужд в России можно, это предусмотрено федеральным законом, однако региональные власти вправе ввести собственные ограничения. В связи с этим депутат посоветовал заранее выяснять, что можно, а что нельзя собирать в лесу, куда человек собирается пойти.

Ранее миколог Максим Дьяков рассказал о зимнем сезоне сбора грибов. По его словам, никакого вреда для здоровья грибы, растущие зимой, не несут, но нужно быть внимательным и не перепутать съедобные виды с ядовитыми двойниками.

#в стране и мире #Грибы #красная книга #растения
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