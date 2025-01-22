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Миколог предупредил об опасности сбора зимних грибов

Из-за январской оттепели заядлые грибники Московской области открыли сезон сбора этих лесных даров. Однако можно встретить серьезные ядовитые грибы или двойников.
Ирина Егорова 2025-01-22 09:45:34
© Фото: Lantyukhov Sergeynews.ru, Globallookpress

Из-за аномально теплой погоды, которая установилась в январе, в лесу на этой неделе в Московской области появились грибы. Миколог Максим Дьяков разъяснил, что правила сбора и употребления в пищу те же, что и летом.

«Надо брать упругие, свежие, быть уверенным, что это тот вид, который нужен. Сейчас много двойников, серьезных ядовитых. А так, в принципе почему нет? Никакого вреда для здоровья не будет, главное, чтобы место нормальное было и грибы съедобные», - рассказал «Звезде» эксперт.

Кстати, существует даже сезон зимнего сбора грибов. «Лесные находки» чаще растут на деревьях. Например, это фламмулина, которую называют еще зимний опенок.

Погода устанавливает все новые температурные и климатические рекорды. Прошедший 2024 год уже стал самым теплым в России за последние 175 лет. Также тепло начался и новый год - температура воздуха в первую половину января была выше нормы на 5 градусов. С 15 января и на Крещение в Москве также была оттепель.

Сейчас на неделе установились небольшие зимние морозы, которые к выходным снова сменятся плюсовыми значениями на столбиках термометров.

#Погода #сбор #оттепель #наш эксклюзив #Грибы #миколог
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