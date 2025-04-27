Следователи установили обстоятельства смерти жителя села Плехово Суджанского района, которого обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями и связанными руками. Как сообщили в СК РФ, его расстреляли украинские боевики.

Как рассказала его мать погибшего, трагедия случилась, когда он попытался забрать из своего дома продукты.

«Жительница села Плехово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также женщина рассказала следователям о преступлениях боевиков ВСУ. По ее словам, вторгнувшись на территорию Курской области, украинские националисты вскрывали дома и гаражи, забирали личные вещи и увозили машины местных жителей.

Ранее другая жительница Курской области рассказала, как потеряла слух из-за удара ВСУ по ее автомобилю. Она возвращалась домой с работы, когда дрон противника сбросил на машину взрывное устройство.