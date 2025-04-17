В начале апреля 2025 года украинские боевики сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль в селе Мокрушино Курской области. В результате этого девушка-водитель, находившаяся за рулем во время удара, получила ранение. Об этом сообщает СК России.

Она рассказала военным следователям, что ехала домой с работы и на въезде в село Мокрушино вражеский дрон сбросил на нее взрывчатку. По ее словам, удар пришелся на левое крыло автомобиля.

Из-за произошедшего девушка частично потеряла слух. У нее повреждены шея, нос, лоб, руки и ноги.

Пострадавшая отметила, что беспилотник задел и другой автомобиль, в котором тоже могли находиться люди. Сейчас эти сведения проверяются.

В связи с ударом ВСУ по гражданскому автомобилю возбуждено уголовное дело. Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт.

Военные следователи продолжают выявлять и документировать преступления украинских националистов в Курской области. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к преступлению.