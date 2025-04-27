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Бойцы ВС РФ показали, как доставляют продовольствие штурмовикам с помощью дронов

Военнослужащие группировки войск «Запад» производят несколько десятков вылетов ежедневно, передавая припасы штурмовикам на линию боевого соприкосновения.
2025-04-27 05:58:35
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские военнослужащие продемонстрировали, как с помощью дронов доставили свыше 5 тонн продовольствия штурмовикам на передовую. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Люблинского танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии активно применяют беспилотники квадрокоптерного типа для точечной доставки, в том числе продуктов питания, воды и боеприпасов. Операторы ежедневно производят несколько десятков вылетов на линию боевого соприкосновения для доставки необходимых припасов штурмовикам.

«Беспилотные летательные аппараты используются для доставки продовольствия, медикаментов, воды, боеприпасов на передовые позиции. Солдат должен знать, что о нем заботятся, чтобы у него было настроение воевать», - подчеркнул заместитель командира полка по тылу с позывным Ульяновск.

Ранее разведчики группировки войск «Север» показали, как они используют дроны «Суперкам» для обнаружения замаскированной техники и скопления живой силы противника в зоне СВО.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #дроны #МТО #Группировка войск Север #подразделения мто
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