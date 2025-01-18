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Хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по объектам на юге Израиля

Сообщается также о нанесении ударов ракетами разных моделей.
Глеб Владовский 2025-01-18 21:35:36
© Фото: Jamal Awad XinHua Globallookpress

Хуситы заявили, что нанесли два ракетных удара по объектам, расположенным на юге Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

«Ракетчики... провели две операции, в ходе которых нанесли удары по двум жизненно важным объектам израильского врага в районе Умм-аль-Рашраш (Эйлат - Прим.Ред.) на юге оккупированной Палестины с помощью двух ракет», - сообщил представитель движения Яхья Сария.

Уточняется, что два удара наносились разными системами: крылатой ракетой и баллистической «Зульфикар».

Хуситы нередко сообщают о нанесении ударов по объектам на территории Израиля. Так, 14 января они заявили об атаке по зданию израильского Министерства обороны.

#Израиль #Йемен #Хуситы #ракетный удар
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