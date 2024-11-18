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За $2 млн проданы часы капитана, который спас пассажиров «Титаника»

Золотые карманные часы продали частному коллекционеру за сумму, эквивалентную почти двум миллионам долларов США.
Анастасия Бобылева 2024-11-18 01:27:39
© Фото: Global Look Press

На аукционе продали золотые карманные часы, принадлежавшие капитану, который спас 700 выживших пассажиров «Титаника». Их купил частный коллекционер за 1,56 миллиона британских фунтов, что эквивалентно почти двум миллионам долларов США. Эта сумма стала рекордной для памятных вещей с места кораблекрушения, сообщает CВS News.

Три женщины подарили часы Tiffany & Co. весом 18 карат капитану Артуру Рострону за то, что он изменил курс своего судна «Карпатия», чтобы спасти их и других пассажиров «Титаника» после его столкновения с айсбергом. Одной из дарительниц была вдова Джона Джейкоба Астора - самого богатого человека, погибшего в катастрофе. Другие две также были вдовами бизнесменов, утонувших вместе с судном.

«Карпатия» направлялась из Нью-Йорка в Средиземное море, когда утром 15 апреля 1912 года радист услышал сигнал бедствия. Он разбудил капитана, и тот развернул корабль. Когда «Карпатия» добралась до места, около 1 500 человек уже погибли, но команда нашла 20 спасательных шлюпок и спасла более 700 пассажиров. Всех их доставили в Нью-Йорк. Капитана Рострона провозгласили героем за его действия в ночь затопления «Титаника».

Ранее пассажира «Титаника» Джона Астора стали самым дорогим лотом аукциона в Британии. Они ушли с молотка за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 137 миллионам рублей или 1,5 миллиона долларов.

#в стране и мире #титаник #аукцион #золотые часы
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