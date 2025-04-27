Пропавшие без вести на Камчатке двое снегоходчиков найдены живыми

Поиски пропавших на Камчатке двух снегоходчиков завершены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Мужчины самостоятельно вышли на связь, в помощи не нуждаются, находятся на территории охотничьих угодий. Обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС напомнили, что 22 апреля мужчины отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная, и с тех пор не выходили на связь. Информация о происшествии поступила 25 апреля.

Всего в ходе поисковых работ было обследовано 700 квадратных километров.