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Пропавшие без вести на Камчатке двое снегоходчиков найдены живыми

Пропавшие без вести 22 апреля двое мужчин самостоятельно вышли на связь.
Глеб Владовский 2025-04-27 04:42:20
© Фото: mchskam41 Telegram

Поиски пропавших на Камчатке двух снегоходчиков завершены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Мужчины самостоятельно вышли на связь, в помощи не нуждаются, находятся на территории охотничьих угодий. Обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС напомнили, что 22 апреля мужчины отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная, и с тех пор не выходили на связь. Информация о происшествии поступила 25 апреля.

Всего в ходе поисковых работ было обследовано 700 квадратных километров.

#в стране и мире #Камчатский край #МЧС России #пропавшие без вести #поисково-спасательные силы
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