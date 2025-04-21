На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка

В Камчатском крае зафиксировали извержения вулкана Ключевская сопка. По сообщениям специалистов Камчатского филиала геофизической службы РАН, в ночное время зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана. Оно продолжалось несколько минут.

«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка. Это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», - цитирует ТАСС ученых.

Ключевская сопка, или его еще называют вулкан Ключевской, или Камчатская гора, является высоким действующим вулканом Евразии, он находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота колеблется в пределах от 4 750 до 4 850 метров.

Имеет форму правильного конуса, диаметр вершинного кратера около 700 метров. На его склонах находятся порядка 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

Девять дней назад на Камчатке заметили извержение вулкана Безымянный. На его склоны обрушились несколько крупных раскаленных лавин, а пепел с них поднимался до четырех тысяч метров над уровнем моря.