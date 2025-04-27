Парапланерист разбился насмерть в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии парапланерист совершил жесткую посадку, в результате которой разбился насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из города Пермь. К сожалению, ..., состоявший в не зарегестрированной группе, получил травмы несовместимые с жизнью», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что на месте происшествия работают специалисты из Следственного комитета РФ. К поисковой операции были привлечены девять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Точная причина происшествия не указывается.