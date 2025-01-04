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В Кабардино-Балкарии на 700 «квадратах» загорелась сухая трава

Уже удалось потушить более 300 квадратных метров фронта горения, ряд факторов затрудняют борьбу с огнем.
Дарина Криц 2025-01-04 01:23:53
© Фото: mchskbr, Telegram © Видео: mchskbr, Telegram

В горах Кабардино-Балкарии загорелась сухая трава. В общей сложности горит трава на площади порядка 700 квадратных метров. ЧП произошло на горном склоне возле города Тырныауз в Эльбрусском районе республики.

О произошедшем сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Пожарные находятся на нижней части возвышенности и не допускают дальнейшего распространения огня.

«По состоянию на 23:30 пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по КБР осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз», - пояснили в ведомстве.

К настоящему времени потушено уже свыше 300 метров фронта горения. Отмечается, что нет угрозы распространения пожара в сторону населенных пунктов. Из-за крутизны склона, темного времени суток и труднодоступностью сложно тушить горящую траву.

От МЧС в борьбе с огнем участвуют 26 человек и шесть единиц техники, от Эльбрусского лесничества еще 10 человек. Прежде ведомство предупредило о возгорании в горах и начавшейся операции.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Кабардино-Балкария #горы #сухая трава #лесничество
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