Стало известно, для кого был третий стул на встрече Трампа и Зеленского

Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане перед церемонией похорон папы римского был приготовлен для переводчика. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на французские дипломатические источники.

«Он (стул. – Прим. ред.) предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — говорится в материале.

По данным источника, на которого ссылается газета, способствовал разговору американского лидера с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что якобы он напрямую побудил Зеленского поговорить с Трампом.

На видео, которым поделился Белый дом, можно заметить, что изначально в зале стояло три стула. Потом осталось только два, на которые в итоге сели глава Белого дома и Зеленский.

Напомним, что эта встреча продлилась 15 минут, после которых к Зеленскому тут же подбежал Макрон, а догнал его британский премьер Кир Страмер. Предполагалось, что разговор продолжится и после похорон Франциска. Однако Трамп улетел сразу же после церемонии прощания.

Зеленский пытался превратить похороны папы римского в очередной саммит. Ему было неважно, зачем и где собрались мировые лидеры, главное - чтобы они занимались помощью Украине. В эту «похоронную дипломатию» вмешалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони, заявив, что вести разговоры у гроба, мягко говоря, сомнительно.