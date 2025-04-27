«Даруй ему, Господи, вечный покой, и да воссияет ему вечный свет». Это первые строчки заупокойной мессы в память о папе римском Франциске. 250 тысяч человек, собравшихся у собора Святого Петра, в унисон молятся за упокоение души понтифика

Проститься с ним прилетели делегации из 130 стран. Президент Франции Макрон, уходящий немецкий канцлер Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Мелони, британский премьер Стармер. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. Через Атлантику перелетела и чета Трампов. Мелания в этот день отмечала юбилей. 55 лет. Глубоко верующая первая леди всегда восхищалась папой.

Прилетел и далекий от веры Зеленский. Как обычно без строго костюма - как того требует этикет - в мятом френче. Но хотя бы траурного черного цвета. Зеленский засобирался в Рим только после того, как узнал, что Трамп готов встретиться с ним на ногах во время церемонии.

Еще вылетая в Рим, Трамп говорил о недоговороспособности Киева. А тут еще новость о том, что в день российско-американских переговоров в Кремле, убит русский генерал Ярослав Москалик. И стоят за этим предположительно украинские спецслужбы. По выражению лица Трампа было понятно, что он крайне недоволен.

Трамп заявил журналистам, что неуважительно проводить переговоры во время похорон. Но у Зеленского, как говорится, ничего святого. Он все же добился аудиенции в стенах собора Святого Петра. Помогли Стармер и Макрон. Для француза даже третий стул нашли, но Трамп распорядился оставить их с Зеленским наедине. Со стороны это было больше похоже на исповедь или покаяние. Два человека максимально близко друг другу шепчутся под мозаикой с изображением «Крещение Господне».

Это была их первая встреча после «выволочки» в Овальном кабинете. Она продлилась 15 минут. После чего вновь подбежали Стармер и Макрон. Украинские СМИ поспешили сообщить, что общение Зеленского и Трампа продолжится и после мессы, но, похоже, желаемое выдали за действительное. Глава Белого дома улетел из Рима сразу после похоронной церемонии. А Зеленский остался со своими друзьями, заявив что встреча с Трампом в Риме имеет все шансы стать исторической.

«Очень хорошо. Продуктивная встреча. Я не хочу вдаваться в подробности, если это возможно, потому что вопросы были деликатными, конечно, в целом речь идет о том, как приблизить мир, и как было... в Париже и Лондоне, и мы хотим продолжать такие встречи, чтобы принести мир в Украину», - прокомментировал Зеленский.

Прощание с папой Зеленский собирался превратить в очередной саммит. Неважно где и зачем собрались мировые лидеры, главное - чтобы они занимались помощью Украине. Такая вот «похоронная дипломатия». Вмешалась премьер Мелони, заявив, что вести разговоры у гроба, мягко говоря, сомнительно.

Когда умирает Папа, начинает работать протокол. Отработанный веками. Но Франциск еще до смерти упростил церемониал, назвав его слишком помпезным. Предыдущих понтификов, например, хоронили в трех вложенных друг в друга гробах из кипариса, свинца и дуба. Франциск выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком. Покойный папа лежал в красной мантии, с четками в руках и в черных потрепанных туфлях, которые он носил последние годы. Попросил похоронить себя не в Ватикане, а в его любимой базилике Санто-Марии-Маджоре. Такое впервые за 100 лет.

Каким он будет папой, он показал в первую минуту после избрания. Сама скромность. Роскошную красную мантию оставил в комнате. И перед всем миром появился, в чем прилетел из родной Аргентины.

Становиться папой он и не собирался. На конклав - это собрание кардиналов, где выбирают понтифика - он приехал с обратным билетом домой, в Буэнос-Айрес. А когда его коллеги отдали за него большинство голосов, он сказал: «надеюсь Бог простит Вас за то, что вы натворили».

Он стал первым за тысячелетнюю историю Папой из Нового света, первым иезуитом и первым Франциском на этом посту. Тронное имя он взял в честь святого Франциска - известного своей скромностью и простотой

Папой он стал в непростое время для католической церкви, которую в чем только не обвиняли. И в сексуальном насилии над детьми, и в коррупции и в кумовстве. Консерватор по натуре Франциск вошел в историю как реформатор. Он отменил смертную казнь, пустил женщин к управлению церковью и очистил от взяточников Ватиканский банк. Но на него частенько давил мейнстрим. Поэтому вынужден был, что называется, «отрабатывать повестку». Разрешил священникам благословлять однополые пары.

В безбожно сложные времена люди идут в церковь. И не важно в какую - католическую, протестантскую или православную, Франциск это хорошо понимал. Поэтому в 2016 году отправился на историческую встречу с патриархом Кириллом на Кубу.

Лидеры двух миров тогда пожали друг другу руки и подписали совместную декларацию. Общий взгляд на мирские проблемы - призыв к миру на Ближнем Востоке и Украине. Франциск был твердых взглядов и убеждений. И не разрешал своему окружению вбивать клин между католиками и православными. Об этом напомнил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Он в ином мире, поэтому я могу смело, не спрашивая у него разрешения, его процитировать. Когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "не ссорьте меня с Кириллом". Повернулся и ушел», - вспомнил патриарх Кирилл.

Франциск не сдержал эмоции, когда на Украине начали уничтожать православные храмы

«Думая о недавно принятых на Украине законах, я считаю, что люди, которые молятся за всех, они не делают ничего плохого. Я считаю, что ни одна церковь не должна быть тронута. Ни одна христианская церковь не должна быть разрушена», - говорил понтифик.

А после начала СВО отказался обвинять во всех смертных грехах Россию. В интервью итальянскому изданию «Коррьере дела сера» понтифик высказал свое мнение о первопричинах конфликта на Украине.

«Возможно, лай НАТО у дверей России подтолкнул кремлевского лидера к соответствующей реакции. Гнев, не знаю, был ли он нарочно спровоцирован, но, вероятно, его развитию способствовал», - отмечал Франциск.

До бешенства довело Зеленского интервью папы, когда он призвал Украину поднять белый флаг. Желание померить братские народы бесило многих. Особенно киевский режим. Погибшую в результате теракта, который устроили украинские спецслужбы, Дарью Дугину Франциск назвал невинной жертвой.

«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну. И те, кто зарабатывает на войне и на торговле оружием, преступники», - сказал папа.

Понтифик признавался, что обожает русский народ и русскую культуру. Особенно Достоевского. В 2023 обратился к молодым российским католикам, призвал никогда не забывать свои корни.

«Вы - наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы - наследники великой Матушки России, идите вперед с этим!», - говорил он.

С российским президентом они встречались трижды. Последний раз в 2019 году, когда Владимир Путин прилетал в Рим. Он подарил тогда понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского - «Грех».

После смерти понтифика президент России выразил свои соболезнования и отметил, что Франциск сделал очень много не только для своей паствы, но и для мира в целом.

«Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. Мы это будем помнить. То, что Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, - я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, есть такая внутренняя как бы традиция, традиционное понимание того, что если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни - это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего для людей, и Господь его призывает в эти праздничные пасхальные дни к себе», - отметил российский президент.

Папа Римский - фигура особенная. Он духовный лидер миллиарда католиков. К его мнению просто невозможно не прислушиваться. Кто будет после Франциска? Начали думать еще в феврале, когда он попал в больницу. Первый темнокожий папа? Или азиат? А может украинец? Все решит конклав. То самое собрание кардиналов, которое стартует спустя две недели после смерти Франциска. И когда над Сикстинской Капеллой появиться белый дым - это будет означать, что у мира появился новый папа!