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В Иране оценили помощь России в тушении пожара в порту

Посол республики Казем Джалали заявил, что поддержка РФ отражает глубину дружбы между странами.
Сергей Лебедев 2025-04-27 22:10:41
© Фото: Iran's firefighting organisation

Отправка нескольких бортов МЧС России для помощи в тушении пожара в иранском порту Шахид Раджаи отражает глубину дружбы двух стран. Такое заявление сделал посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Поддержка, сотрудничество и симпатия Российской Федерации отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества», - отметил дипломат.

Он отметил, что наша страна незамедлительно отреагировал на просьбу Ирана оказать помощь в ликвидации огня. Москва отправила два самолета-амфибии Бе-200 и Ил-76.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин распорядился срочно направить в исламскую республику несколько бортов МЧС .

Напомним, как раз в начале недели президент ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном.

#в стране и мире #пожар #Иран #МЧС #Порт #посол #дружба
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