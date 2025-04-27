Баканов: новая станция ГЛОНАСС будет открыта в Венесуэле

Новая станция ГЛОНАСС может появиться в Венесуэле уже в мае 2025 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Скорее всего, в мае или июне мы откроем еще одну дополнительную в Венесуэле», – сказал Баканов.

По словам руководителя, Россия добивается расширения охвата стран Южной Америки и внимательно следит за качеством предоставляемых услуг.

В 2024 году президент России Владимир Путин согласовал переговоры с Узбекистаном по вопросу доступа к сигналу ГЛОНАСС, однако дата их проведения пока неизвестна.