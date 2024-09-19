Путин согласовал переговоры с Узбекистаном о доступе к сигналу ГЛОНАСС

Президент России Владимир Путин согласовал переговоры с правительством Узбекистана о предоставлении стране доступа к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Соответствующее распоряжение за подписью российского лидера появилось на сайте опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан», - говорится в документе.

Дата проведения контактов между правительствами двух стран неизвестна.

Напомним, в конце августа состоялась встреча делегаций Минобороны России и Узбекистана, стороны обсудили сотрудничество в военной области.