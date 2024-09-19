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Путин согласовал переговоры с Узбекистаном о доступе к сигналу ГЛОНАСС

Распоряжение о проведении переговоров о заключении соглашения между Россией и Узбекистаном по этому вопросу было опубликовано сегодня за подписью российского президента.
Елизавета Кондрикова 2024-09-19 20:04:12
© Фото: The Kremlin Moscow Globallookpress

Президент России Владимир Путин согласовал переговоры с правительством Узбекистана о предоставлении стране доступа к сигналу высокой точности российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Соответствующее распоряжение за подписью российского лидера появилось на сайте опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан», - говорится в документе.

Дата проведения контактов между правительствами двух стран неизвестна.

Напомним, в конце августа состоялась встреча делегаций Минобороны России и Узбекистана, стороны обсудили сотрудничество в военной области.

#Россия #Владимир Путин #Узбекистан #ГЛОНАСС #правительство РФ #распоряжение
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