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Вечер встречи выпускников в Теннесси окончился стрельбой и смертью гостя

В Теннесси у местного государственного университета произошла перестрелка, унесшая жизнь одного человека, еще минимум девять получили ранения.
2024-10-13 04:58:56
© Фото: @renmusb1 X.com

Один человек погиб и еще девять получили ранения во время стрельбы, начавшейся около Государственного университета Теннесси в одноименном американском штате. ЧП произошло во время встречи выпускников. О произошедшем сообщил телеканал ABC News со ссылкой на официальные лица управлении полиции Нэшвилла.

«Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой погиб один человек и еще девять были ранены», - уточнили журналисты.

Десятерых пострадавших госпитализировали. Власти уточнили, что по крайней мере одна из жертв - это ребенок. Также они считают, что некоторые из раненных и доставленных в больницы имеют отношение и подозреваются в причастности к перестрелке у университета.

Этим же вечером в другом регионе Соединенных Штатов от огнестрельных ранений скончался один человек, 12 ранены. Таким трагическим концом завершилась одна из вечеринок в Оклахома-Сити, штате Оклахома.

#в стране и мире #стрельба #сша #теннесси #погибли люди
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