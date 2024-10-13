Вечер встречи выпускников в Теннесси окончился стрельбой и смертью гостя

Один человек погиб и еще девять получили ранения во время стрельбы, начавшейся около Государственного университета Теннесси в одноименном американском штате. ЧП произошло во время встречи выпускников. О произошедшем сообщил телеканал ABC News со ссылкой на официальные лица управлении полиции Нэшвилла.

«Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой погиб один человек и еще девять были ранены», - уточнили журналисты.

Десятерых пострадавших госпитализировали. Власти уточнили, что по крайней мере одна из жертв - это ребенок. Также они считают, что некоторые из раненных и доставленных в больницы имеют отношение и подозреваются в причастности к перестрелке у университета.

Этим же вечером в другом регионе Соединенных Штатов от огнестрельных ранений скончался один человек, 12 ранены. Таким трагическим концом завершилась одна из вечеринок в Оклахома-Сити, штате Оклахома.