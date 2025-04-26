Агитпоезд МО РФ в рамках патриотической акции сделал остановку в Липецке

Агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетил Липецк. Жители и гости города смогли ознакомиться с представленными экспозициями различных родов войск ВС РФ, а также посмотреть на трофеи из зоны специальной операции.

Кроме того, все желающие могли попробовать себя в роли механика-водителя, летчика и даже оператора FPV-дрона. Для этого в вагонах установили специальные симуляторы.

На привокзальной площади развернули площадки для проведения акций «Письмо на фронт» и «Рисунок воину», где горожане могли выразить поддержку участникам СВО.

Работали и выставка «Без срока давности». Она рассказала о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Липецкой области.

Также состоялась молодежная дискуссионная площадка «Разговор о самом важном» на тему защиты Отечества. В ней приняли участие военнослужащие и заместитель губернатора региона Роман Балашов - ветеран спецоперации, выпускник президентской программы для участников СВО «Школа губернаторов».

Агитпоезд пробыл в Липецке всего несколько часов, но осмотреть экспозиции успели более 11 тысяч гостей и жителей города самого разного возраста.

Следующая остановка агитпоезда запланирована в Воронеже. Напомним, в минувший четверг он посетил Пензу.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.