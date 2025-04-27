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Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере выросло до 11

Ранения различной степени тяжести получили более 20 человек.
Сергей Лебедев 2025-04-27 20:30:25
© Фото: Rich Lam Keystone Press Agency Globallookpress

В результате наезда автомобиля в толпу в Ванкувер погибли 11 человек. Об этом в воскресенье сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции города Стив Рай. По его словам, число жертв трагедии может возрасти в ближайшие дни, сообщает CBC.

Канадский премьер-министр Марк Карни добавил, что ранения различной степени тяжести получили более 20 человек. Их доставили в девять местных больниц.

Водитель внедорожника, который въехал в толпу, задержан. Мотив преступления пока неизвестен.

«Мы уверены, что этот инцидент не был актом терроризма», - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о восьми погибших.

#в стране и мире #Автомобиль #Канада #погибшие #толпа #Ванкувер
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