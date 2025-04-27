Не менее восьми человек погибли при наезде машины на толпу в Ванкувере

В результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере погибли восемь человек, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Об этом сообщил телеканал Global News.

«По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребенка, и по меньшей мере шесть человек получили ранения», - говорится в публикации.

Инцидент произошел 25 апреля около 20:00 по местному времени, водитель въехал в толпу празднующих на фестивале в честь Дня Лапу-Лапу. Полиция сообщила о трагедии в соцсети Х, но сначала не называла количество погибших и пострадавших. Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что он шокирован и опечален случившимся.