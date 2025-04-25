Президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров останется с Россией и глава киевского режима Владимир Зеленский это понимает. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

«Крым останется в составе России. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он уже давно с ними. Он был с ними задолго до моего появления», - отметил американский лидер.

Глава государства добавил, что экс-президент США Барак Обама «передал» Крым России. Кроме того, Трамп подчеркнул, что на полуострове люди говорят в основном по-русски.

Напомним, 22 апреля американский лидер пообещал в течение трех дней предоставить мирный план по урегулированию украинского конфликта. Один из пунктов должен включать признание Крыма российским.