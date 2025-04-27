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Лавров: РФ готова заключить мирное соглашение по Украине, но его нужно доработать

Глава МИД РФ не стал разглашать подробности проекта документа.
Константин Денисов 2025-04-27 17:54:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова заключить мирное соглашение по Украине, однако оно нуждается в доработке. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть ряд признаков того, что мы движемся в верном направлении», – сказал Лавров.

Он добавил, что не имеет права раскрывать нюансы сделки после того, как этого не стал делать президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден признать Крым территорией России.

Кроме того, американский лидер обещал выложить детали будущего мирного плана по Украине в ближайшее время.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Лавров
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