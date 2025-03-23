Вооружить Киев «до зубов»: почему ЕС отдаляет мир на Украине

Киевский режим тремя дронами атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани, станица Кавказская, спустя несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Объект, который обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского консорциума. И это атака не только на российский объект, но на международную нефтетранспортную компанию, американский капитал в частности.

А в ночь на пятницу, т.е уже после разговора Трампа с Зеленским, в ходе которого тот клятвенно заверил Вашингтон в своем стремлении к миру, и что Киев не будет наносить удары по российским энергообъектам, была совершена еще одна атака. Враг ударил по газоизмерительной станции Суджа, через которую российский газ шел в Европу.

Не отстают и европейские партнеры Зеленского. Так, президент Финляндии потребовал, чтобы Украина была милитаризована «до зубов». Британия готова направить на Украину до 30 тысяч своих военнослужащих - так называемых миротворцев. Германия выделяет Киеву военную помощь в размере 7 млрд евро.

«Самый реалистичный план - предоставить Украине боеприпасов на 5 миллиардов евро. Над этим мы сейчас работаем», - заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить военную поддержку Украины, потребовал провести перевооружение Франции и готовится разместить французское ядерное оружие на границе с Германией - поближе к России.

Продолжению конфликта был посвящен и саммит ЕС в Брюсселе. Но там, когда лидеры Европы собрались все вместе, и посчитали сколько еще надо Украине на все ее хотелки - многие ужаснулись. В итоге общий счет с 40-ка миллиардов евро был опущен до пяти, которые пойдут на срочную закупку боеприпасов.

Кто открыто сейчас в Европе сопротивляется давлению Брюсселя и понимает, что закупая оружие, мира не видать - это по-прежнему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На этой неделе он заявил, если у власти в Евросоюзе останутся либералы, то Европа в скором времени просто «развалится на глазах».

«Либералы расположились в Брюсселе, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Европе нужно новое патриотическое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Наша общая задача – восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы», - сказал венгерский премьер.

О том, как европейцы делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».