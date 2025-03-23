МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вооружить Киев «до зубов»: почему ЕС отдаляет мир на Украине

Несмотря на мирные инициативы Трампа в Евросоюзе призывают продолжать вооружать Киев, обещая Зеленскому новые пакеты военной помощи.
Константин Герцев 2025-03-23 20:24:58
© Фото: Jens BÃttner, dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Киевский режим тремя дронами атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани, станица Кавказская, спустя несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Объект, который обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского консорциума. И  это атака не только на российский объект, но на международную нефтетранспортную компанию, американский капитал в частности.

А в ночь на пятницу, т.е уже после разговора Трампа с Зеленским, в ходе которого тот  клятвенно заверил Вашингтон в своем стремлении к миру, и что Киев не будет наносить удары по российским энергообъектам, была совершена еще одна атака. Враг ударил по газоизмерительной станции Суджа, через которую российский газ шел в Европу.

Не отстают и европейские партнеры Зеленского. Так, президент Финляндии потребовал, чтобы Украина была милитаризована «до зубов». Британия готова направить на Украину до 30 тысяч своих военнослужащих - так называемых миротворцев. Германия выделяет Киеву военную помощь в размере 7 млрд евро. 

«Самый реалистичный план - предоставить  Украине  боеприпасов на 5 миллиардов евро. Над этим мы сейчас работаем», - заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить военную поддержку Украины, потребовал провести перевооружение Франции и готовится разместить французское ядерное оружие на границе с Германией - поближе к России.

Продолжению конфликта был посвящен и саммит ЕС в Брюсселе. Но там, когда лидеры Европы собрались все вместе, и посчитали сколько еще надо Украине на все ее хотелки - многие ужаснулись. В итоге общий счет с 40-ка миллиардов евро был опущен до пяти, которые пойдут на срочную закупку боеприпасов.

Кто открыто сейчас в Европе сопротивляется давлению Брюсселя и понимает, что закупая оружие, мира не видать - это по-прежнему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На этой неделе он заявил, если у власти в Евросоюзе останутся либералы, то Европа в скором времени просто «развалится на глазах».

 «Либералы расположились в Брюсселе, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Европе нужно новое патриотическое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Наша общая задача – восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы», - сказал венгерский премьер.

О том, как европейцы делают все, чтобы конфликт на Украине продолжался, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Украина #Европа #евросоюз #Владимир Зеленский #пакет военной помощи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 