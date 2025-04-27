Россиянин Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира ATP в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов прошел в третий круг турнира ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Мадриде. Ему удалось обыграть американского спортсмена Райли Опелку.

Их встреча во втором круге окончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу Хачанова. На турнире он был под 24-м номером посева. Теперь Хачанову предстоит сыграть с победителем другого матча между Жоао Фонсекой из Бразилии и Томми Полом из США.

Напомним, 28-летний Хачанов занимает 25-ую строчку мирового рейтинга, завоевав прежде семь титулов турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.