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Россиянин Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира ATP в Мадриде

В активе российского спортсмена семь титулов турнира ATP. Теперь ему предстоит сыграть с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и Томми Полом из США.
Дарина Криц 2025-04-27 01:40:14
© Фото: Александар Джорович, РИА Новости

Российский теннисист Карен Хачанов прошел в третий круг турнира ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Мадриде. Ему удалось обыграть  американского спортсмена Райли Опелку.

Их встреча во втором круге окончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу Хачанова. На турнире он был под 24-м номером посева. Теперь Хачанову предстоит сыграть с победителем другого матча между Жоао Фонсекой из Бразилии и Томми Полом из США.

Напомним, 28-летний Хачанов занимает 25-ую строчку мирового рейтинга, завоевав прежде семь титулов турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

#в стране и мире #Мадрид #теннис #atp #турнир ATP #Карен Хачанов
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