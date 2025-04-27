Die Weltwoche: в Брюсселе начали обсуждать отставку «токсичной» фон дер Ляйен

Ряд высокопоставленных чиновников Евросоюза начали обсуждать возможную отставку главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Об этом сообщил Die Weltwoche со ссылкой на источники в ЕС.

«В дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Ее отставка может многое разблокировать», - говорится в материале.

Как отмечает издание, политика ЕС переживает кризис из-за торговый войн с США и украинского конфликта. Кроме того, Европа продолжает противостояние со «Срединным государством» (Китаем - Прим.Ред.). Кроме того, фон дер Ляйен приписывают вмешательство в предвыборную кампанию экс-президента США Джо Байдена.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что привычного Запада после возвращения Дональда Трампа в овальный кабинет больше нет.