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Die Weltwoche: в Брюсселе начали обсуждать отставку «токсичной» фон дер Ляйен

В ЕС допустили, что отставка нынешней главы ЕК развязала бы руки многим процессам в блоке.
Глеб Владовский 2025-04-27 01:25:14
© Фото: Anna Ross dpa Globallookpress

Ряд высокопоставленных чиновников Евросоюза начали обсуждать возможную отставку главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Об этом сообщил Die Weltwoche со ссылкой на источники в ЕС.

«В дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Ее отставка может многое разблокировать», - говорится в материале.

Как отмечает издание, политика ЕС переживает кризис из-за торговый войн с США и украинского конфликта. Кроме того, Европа продолжает противостояние со «Срединным государством» (Китаем - Прим.Ред.). Кроме того, фон дер Ляйен приписывают вмешательство в предвыборную кампанию экс-президента США Джо Байдена.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что привычного Запада после возвращения Дональда Трампа в овальный кабинет больше нет.

#в стране и мире #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #отставка
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