На Камчатке автоугонщик выстрелил в полицейских при попытке его догнать

На Камчатке мужчина угнал машину и попытался на ней скрыться от полиции. Об этом рассказали в УМВД России по региону.

Полицейские заметили автомобиль, который заявлен как угнанный, и потребовали водителя остановить транспортное средство. Он проигнорировал их и попытался скрыться.

Началась погоня. Мужчина ехал быстро, нарушал ПДД и выезжал на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге, как пишет 360.ru. Наконец, на улице Капитана Беляева он остановился и несколько раз выстрелил в сторону полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, и нарушитель получил ранение. Его задержали и доставили в больницу. В результате его действий полицейские не пострадали, однако их автомобили были повреждены.

Ранее на Камчатке произошел другой подобный инцидент. Угонщик попытался скрыться от полицейских, нарушил ПДД и не остановился даже тогда, когда сотрудники ГАИ произвели предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам. В конце концов, его удалось остановить в поселке Северные Коряки и задержать.