На Камчатке полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить угонщика

На Камчатке полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить злоумышленника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что мужчина угнал чужой автомобиль и, грубо нарушая правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских. Он выехал на встречную полосу и увеличивал скорость, чтобы правоохранители не смогли его поймать.

Нарушитель не остановился даже тогда, когда сотрудники местной ГАИ произвели предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам. Однако его все-таки удалось остановить в поселке Северные Коряки.

Позже выяснилось, что нарушителем оказался 35-летний ранее судимый томич, не имеющий водительских прав, а машина, на которой он передвигался, находится в угоне.

Сейчас фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).