Автомобиль наехал на толпу на фестивале в Ванкувере

На фестивале в Ванкувере водитель машины въехал в толпу людей. Есть погибшие и пострадавшие, об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.

«Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале», - говорится в сообщении.

Водителя задержали. Отмечается, что инцидент произошел 25 апреля около 20:00 по местному времени (26 апреля, 6:00 мск).

Мэр города Кен Сим сообщил, что шокирован и опечален произошедшим. Он также уточнил, что трагедия произошла во время празднования Дня Лапу-Лапу в филиппинской диаспоре города.