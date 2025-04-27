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Автомобиль наехал на толпу на фестивале в Ванкувере

В полиции сообщили, что есть погибшие и пострадавшие.
Анастасия Бобылева 2025-04-27 08:22:20
© Фото: @marcmaravillas, Х

На фестивале в Ванкувере водитель машины въехал в толпу людей. Есть погибшие и пострадавшие, об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.

«Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале», - говорится в сообщении.

Водителя задержали. Отмечается, что инцидент произошел 25 апреля около 20:00 по местному времени (26 апреля, 6:00 мск).

Мэр города Кен Сим сообщил, что шокирован и опечален произошедшим. Он также уточнил, что трагедия произошла во время празднования Дня Лапу-Лапу в филиппинской диаспоре города.

#фестиваль #Автомобили #наезд на толпу #Ванкувер
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