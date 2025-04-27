Число пострадавших из-за взрыва в порту Ирана увеличилось до 1 100

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи достигло 1 139 человек. Об этом написала в соцсети Х официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

«Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения», - сообщила она.

Ранее сообщалось о 800 пострадавших при взрыве в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Также на данный момент известно о 18 погибших и о повреждении ближайших зданий и автомобилей. Причиной взрыва, по последним данным, мог стать взрыв ракетного топлива в топливном баке.