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Число пострадавших из-за взрыва в порту Ирана увеличилось до 1 100

Погибли, по последним данным, 18 человек.
Анастасия Бобылева 2025-04-27 10:40:11
© Фото: © Islamic Republic of Iran News Ag XinHua Global Look Press

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи достигло 1 139 человек. Об этом написала в соцсети Х официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

«Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения», - сообщила она.

Ранее сообщалось о 800 пострадавших при взрыве в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Также на данный момент известно о 18 погибших и о повреждении ближайших зданий и автомобилей. Причиной взрыва, по последним данным, мог стать взрыв ракетного топлива в топливном баке.

#взрыв #Иран #Шахид Раджаи
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