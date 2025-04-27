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В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

По словам Пушилина, в результате артобстрелов ВСУ, в Горловке пострадал также объект гражданской инфраструктуры.
Глеб Владовский 2025-04-27 00:14:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мирный житель ДНР пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Кировском районе Макеевки вследствие детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1960 г.р., ему оказана необходимая медицинская помощь», - написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин добавил, что в результате артобстрелов со стороны украинских боевиков в Никитовском районе Горловки пострадал объект гражданской инфраструктуры. Глава ДНР подчеркнул, что всего стороны киевского режима зафиксировано десять вооруженных атак с применением 155-мм ствольной артиллерии.

Ранее сообщалось, что двое мирных жителей получили травмы в результате подрыва мины «Лепесток» и сброса украинскими боевиками взрывоопасного предмета.

#в стране и мире #ДНР #денис пушилин #подрыв #пострадавший #Макеевка
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