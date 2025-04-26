Два человека получили ранения при взрывах ВОП и мины «Лепесток» в ДНР

В Макеевке один человек пострадал, подорвавшись на мине «Лепесток», еще один - в результате сброса украинскими боевиками взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в управлении правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в Макеевке. Горняцкий район: в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранен мужчина 1988 г.р. Советский район: в результате детонации ВОП по ул. Индустриальной ранен мужчина 1984 г.р.», - говорится в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве напомнили, что на данный момент в ДНР зарегистрировано 176 случаев подрыва на минах «Лепесток», из них 11 произошли с детьми. Трое пострадавших скончались от полученных ранений.

Ведомство также сообщило, что за сутки с 25 по 26 апреля украинские националисты 11 раз обстреляли территорию республики. Три мирных жителя пострадали, также были повреждены четыре дома. Всего ВСУ выпустили 19 единиц боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в больнице умерла девятилетняя девочка, раненая при ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Ее сестра-близнец, которая тоже пострадала, находится в тяжелом состоянии.