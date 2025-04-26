В Ленобласти четверо пострадали в ДТП с 16-ю авто

Массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло в Ленинградской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, на 45 километре Киевского шоссе водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего он въехал в ограждение. Следовавший за ним автомобиль не среагировал вовремя на внезапно появившееся препятствие и столкнулся с остановившейся машиной. После чего, произошла серия столкновений с другими авто.

«Всего в аварии встали 16 автомобилей. В ДТП серьезно пострадали двое мужчин. Еще две женщины получили травмы легкой степени тяжести», - говорится в сообщении.

ДТП не парализовало движение автомобилей на этом участке шоссе. На месте происшествия проводится проверка.