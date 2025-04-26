Свыше 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Ленобласти

В Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали более двух десятков автомобилей.

Инцидент произошел на Киевском шоссе недалеко от съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Уточняется, что в ДТП вовлечены 22 авто, некоторые из них сильно повреждены.

Очевидцы сообщают о пострадавших людях. Причиной массового столкновения машин мог стать гололед, поскольку на улице установилась отрицательная температура. К месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб. О произошедшем сообщил Life.ru.