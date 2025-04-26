Операторы FPV-дронов 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая позиции ВСУ на Запорожском направлении. На опубликованных Минобороны РФ кадрах бойцы наносят поражение технике и укрытиям ВСУ.

Точечные удары наших военнослужащих по военной технике, артиллерийским орудиям, личному составу, складам боеприпасов и провизии лишают противника необходимых ресурсов для ведения боевых действий. FPV-дроны активно используются для разрушения укрепленных позиций украинских националистов, что позволяет значительно ослабить их оборонительные возможности.

Особое внимание уделяется уничтожению боевых машин, осуществляющих ротацию личного состава. Точечные удары по транспортным средствам и маршрутам снабжения противника нарушают его планы по замене подразделений на передовой.

Так, ранее боевики ВСУ попытались произвести ротацию на бронеавтомобиле «Козак» в районе населенного пункта Предтечино, но не смогли осуществить задуманное. Операторы ударных БПЛА Южной группировки войск уничтожили боевую машину.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.