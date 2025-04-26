Снайперы сорвали ротацию ВСУ, уничтожив наблюдательные посты

Снайперы подразделений специального назначения группировки войск «Запад» сорвали ротацию живой силы ВСУ, нейтрализовав наблюдательные посты противника. Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы наших военнослужащих.

На видео снайперская двойка, получив задачу, скрытно выдвинулась в район боевых действий. Из-за сложного рельефа и активного использования противником разведывательных и ударных БПЛА бойцы особенно тщательно выбирали, а затем маскировали огневую позицию. Оборудовав ее, снайперы начали наблюдать за противником, анализируя его действия и ожидая благоприятный момент для открытия огня. Затем они произвели выстрел, уничтожив цель с расстояния более 1 500 метров.

Результативность применения снайперского оружия на большом расстоянии зависит от комплекса факторов, в том числе от высокого уровня индивидуальной подготовки специалистов и от оснащения их современными средствами наблюдения и прицеливания, такими как оптические и тепловизионные приборы.

Ранее операторы FPV-дронов сожгли БТР ВСУ MaxxPro американского производства на Южно-Донецком направлении СВО. Движущуюся машину противника засекли во время воздушной разведки и уничтожили.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.